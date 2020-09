Ein Helfer blickt von Bord eines Rettungsschiffs. Archivbild

Quelle: Lena Klimkeit/dpa

Vor der Inselgruppe Paxos westlich der griechischen Küste ist ein Flüchtlingsboot gesunken. Bis zum Mittag konnten 21 Menschen gerettet werden, zwölf weitere wurden tot geborgen. Unklar blieb, wie viele Menschen insgesamt an Bord waren.



Die Küstenwache setzte ihre Suchaktion am Mittag fort. Im Einsatz sind nach Angaben der Behörde vier Patrouillenboote und drei Hubschrauber; auch fünf Passagier- und Frachtschiffe beteiligten sich an der Suche, wie auf dem Marineportal Marine Traffic zu sehen war.