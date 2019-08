Die IG BAU fordert deutlich mehr Lohn. Archivbild

Quelle: Christophe Gateau/dpa

Die Verhandlungen um höhere Mindestlöhne in der boomenden Baubranche sind ergebnislos vertagt worden. Bei der ersten Gesprächsrunde in Wiesbaden gab es keine Einigung, wie die Gewerkschaft IG BAU sowie die Arbeitgeberseite mitteilten. Die Gespräche sollen nun am 23. September fortgeführt werden.



Die IG BAU fordert für die rund 820.000 Branchenbeschäftigten deutlich mehr Lohn sowie gleiche Regelungen für Facharbeiter in Ost- und Westdeutschland. Der Mindestlohn im Bauhauptgewerbe beträgt derzeit 12,20 Euro je Stunde. Für qualifizierte Beschäftigte im Westen haben Arbeitgeber und Gewerkschaften zudem eine Mindestvergütung von 15,20 Euro vereinbart - diese Stufe fehlt in Ostdeutschland. Die IG BAU will sie auch dort verankern.