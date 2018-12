Auch in einzelnen Branchen gibt es zum Teil deutliche Aufschläge. In der Aus- und Weiterbildung erhalten Mitarbeiter zukünftig 15,72 (zuvor: 15,26) Euro. Fachkräfte mit Studienabschluss bekommen sieben Cent mehr. Im Dachdeckergewerbe steigt der Mindestlohn auf 13,20 (12,90) Euro. Im Elektrohandwerk wird die Entlohnung auf 11,40 (10,95) Euro angehoben. In der Pflegebranche steigen die Mindestlöhne auf 11,05 Euro (West) und 10,55 Euro (Ost). Bis zum Jahreswechsel werden in den "alten" Bundesländern 10,55 Euro und in den "neuen" Bundesländern 10,05 bezahlt.



Auch im Baugewerbe steigen die Löhne. Facharbeiter erhalten zum Beispiel ab März 2019 mindestens 15,20 (14,95) Euro pro Stunde. Dass es Branchen-Mindestlöhne gibt, liegt vor allem an der EU-Entsenderichtlinie, durch die entsandten Arbeitnehmern aus der Europäischen Union bestimmte Mindestarbeitsbedingungen des Ziellandes garantiert werden können. "Mindestlöhne sollten Lohndumping verhindern", erklärt Thorsten Schulten, Politikwissenschaftler bei der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung: "Vor allem im Baugewerbe herrschte großer Druck."