In Ägypten, wo viele Menschen unter wirtschaftlichen Problemen leiden, hat ein 35-jähriger Unternehmer die Initiative ergriffen. In einem kleinen Dorf nicht weit von den Pyramiden von Gizeh entfernt hat Ahmed Saidal-Feki eine eigene Werkstatt eingerichtet, um den ersten Kleinstwagen zu schaffen, der in Ägypten jemals hergestellt wurde: das Minicar Egypt.