Altmaier (r) besichtigt Mercedeswerk in USA.

Quelle: Andreas Hoenig/dpa

Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat angesichts drohender höherer US-Einfuhrzölle auf europäische Autos die Bedeutung deutscher Investitionen in den USA betont. Deutsche Firmen hätten Milliarden investiert und Hunderttausende Jobs geschaffen. Der Minister besuchte das Mercedes-Werk in Tuscaloosa/Alabama.



US-Präsident Donald Trump hatte angedrohte Sonderzölle auf Autos aus der EU Mitte Mai für ein halbes Jahr ausgesetzt. In dieser Zeit soll über ein Zollabkommen verhandelt werden.