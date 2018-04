Mevlüt Cavusoglu wird Deutschland besuchen. Quelle: Ahmed Deeb/dpa

Vor einem Besuch bei seinem Amtskollegen Sigmar Gabriel hat der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu für einen "Neustart" im belasteten Verhältnis zu Deutschland geworben. Deutschland und die Türkei sollten ihre Beziehungen, "wie schon seit 300 Jahren in Freundschaft und Zusammenarbeit" fortführen, schrieb er in einem Beitrag für die Funke-Mediengruppe.



Gabriel hat Cavusoglu in seine Heimat Goslar eingeladen. Bei den Gesprächen soll es auch um die Inhaftierung von Deniz Yücel gehen.