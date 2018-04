Maas wird in der US-Metropole erwartet. Archivbild Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Bundesaußenminister Heiko Maas nimmt bei den Vereinten Nationen in New York an einer Veranstaltung der UN-Generalversammlung zur Friedenssicherung teil. Am Rande trifft er erstmals den iranischen Außenminister Mohammed Sarif.



Bei dem Gespräch wird es vor allem um den Erhalt des Nuklear-Abkommens mit Teheran gehen, das eine iranische Atombombe verhindern soll. US-Präsident Donald Trump erwägt einen Ausstieg. Am 12. Mai läuft eine Frist für die Aussetzung der US-Sanktionen gegen Iran aus.