Gerd Müller (CSU) fordert mehr Geld für 2019. Archivbild Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) fordert für sein Ministerium im nächsten Jahr 880 Millionen Euro mehr, als in der Haushaltsplanung veranschlagt. Dort sind für 2019 rund 9,29 Milliarden Euro vorgesehen, 150 Millionen Euro weniger als für 2018.



Das Geld will Müller nach eigenen Worten vor allem für die Versorgung von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen in Krisenregionen ausgeben, für Bildungsinitiativen in Nordafrika und als Anschubfinanzierung für seinen Marshallplan mit Afrika.