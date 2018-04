Innenminister Horst Seehofer (Archiv). Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Deutschland will laut Innenminister Horst Seehofer 10.200 EU-Umsiedlungsflüchtlinge aufnehmen. Noch im laufenden Jahr sollen so 4.600 Flüchtlinge nach Deutschland kommen dürfen, sagte der CSU-Politiker in Berlin. 2019 sollen 5.600 weitere folgen.



Es handelt sich um besonders schutzbedürftige Flüchtlinge. Bis Herbst 2019 sollen mindestens 50.000 vor allem aus Nordafrika und dem Nahen Osten in der EU angesiedelt werden. Die EU unterstützt die Aufnahmeländer mit einer halben Milliarde Euro.