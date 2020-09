Gesundheitsminister Spahn mit einer Helferin.

Quelle: Alexander Heinl/BMG/photothek/dpa

Im Kampf gegen Ebola unterstützt Deutschland die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit weiteren drei Millionen Euro. Das kündigte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bei einem Treffen mit WHO-Vertretern in der ostkongolesischen Stadt Goma an.



Deutschland gilt mit 33 Millionen Euro seit Gründung des Ebola-Fonds bereits als größter Beitragszahler. Spahn befindet sich auf einer Afrikareise. Im Kongo haben laut WHO fast zwei Drittel aller behandelten Ebola-Patienten die Krankheit überlebt.