Für Medienrummel dürfte am Dienstag auch der Auftritt des demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten Michael Bloomberg sorgen. Er will die Ergebnisse seiner privaten Kampagne vorstellen, mit der er Tausende Städte und Unternehmen in den USA ermuntert hat, sich an das Pariser Klimaabkommen zu halten, aus dem Präsident Donald Trump aussteigen will.



Er gelobte am Montag, als erste offizielle Handlung als Präsident wieder dem Pariser Klimaabkommen beizutreten. "Ich werde zum Klimagipfel in Madrid gehen, weil Präsident Trump dies nicht tun wird", sagte er, und dass er plane, "Umwelt-Führungspersonen aus der ganzen Welt wegen der nächsten Schritte zur Bekämpfung der Klimakrise zu treffen".