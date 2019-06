Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Archivbild

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner dringt darauf, das Massentöten männlicher Küken "so schnell wie möglich" zu beenden. Dies sei ethisch nicht vertretbar sei, erklärte die CDU-Politikerin.



Klöckner betonte, ein Alternativverfahren sei auf dem Weg zur Serienreife und werde bald flächendeckend zur Verfügung stehen. Allerdings hätten die Verbraucher am Ende mit in der Hand, "ob sich innovative Verfahren durchsetzen oder immer mehr Eier importiert werden".