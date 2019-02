Was Greenpeace von Klöckners Label hält, hat die Umweltorganisation schon gestern deutlich gemacht. An das Bundeslandwirtschaftsministerium in Berlin brachte sie ein Schild an, das der Steuerverschwendungsuhr des Bund der Steuerzahler ähnelt: "Julia Klöckners Tierleidzähler" steht darauf. Eine digitale Uhr zählt "Gequälte Ferkel in Deutschland". Jährlich werden, sagt Greenpeace, 40 Millionen Ferkel gequält. Klöckners Label greife deswegen insgesamt "viel zu kurz", sagt Dirk Zimmermann, der in der Organisation für nachhaltige Landwirtschaft zuständig ist. Das Label beruhe auf "absoluter Freiwilligkeit" statt die Tierquälerei generell zu beenden. Der Lebensmittelhandel sei zudem mit seiner eigenen Kennzeichnung der Ministerin "weit voraus", so Zimmermann.