Neu ist auch: Wer postet, der oder die "gehört an die Wand gestellt" könnte künftig bestraft werden. Denn damit, so das Justizministerium, werde eine Straftat, die eventuell begangen wird, gebilligt und so ein Klima der Angst geschaffen. Ein bloßes Liken einer solchen Aussage muss allerdings juristisch noch kein Billigen sein. Es muss auch noch das "Stören des öffentlichen Friedens" hinzukommen. Wenn also durch Bots massenhaft Likes erzeugt werden oder der Post weiterverbreitet und kommentiert wird.