Svenja Schulze stellt Gutachten vor

Quelle: dpa

Nimmt man den Kern der drei Gutachten zusammen, könnte die C02-Bepreisung so aussehen: Begonnen wird mit 35 Euro pro Tonne CO2 ab 2020, der Preis soll bis 2030 schrittweise auf 180 Euro steigen. Zum Ausgleich soll es eine Klimaprämie für den Bürger geben, die nicht pro Familie, sondern pro Kopf ausgezahlt wird. Vorgeschlagen werden 100 Euro. Außerdem soll die Stromsteuer sinken. Geht es nach Schulze, sollen keine Mehreinnahmen für den Staat am Ende herauskommen, sondern alles soll an die Bürger und an die Unternehmen zurückgegeben werden. An die Bürger durch den Bonus, Firmen wie Pflegedienste oder Handwerker, die also viel viel Kraftstoffe verbrauchen, beispielsweise mit Investitionszuschüssen, um ihre Fahrzeugflotte auf für Elektromobilität umzustellen. Unternehmen, sagt Schulze, sollten nicht "mit der Gießkanne" entlasten werden.