Tausende demonstrieren in Prag.

In Tschechien haben Tausende Demonstranten die dritte Woche in Folge gegen die neue Justizministerin Marie Benesova protestiert. An der zentralen Kundgebung auf dem Altstädter Ring in Prag nahmen nach Angaben der Veranstalter 20.000 Menschen teil.



Hintergrund der Proteste ist, dass dem populistischen Ministerpräsidenten Andrej Babis eine Anklage wegen Betrugs bei EU-Subventionen droht. Kritiker sehen hinter der Einsetzung der 71-jährigen Benesova den Versuch, Ermittlungen zu behindern.