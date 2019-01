Mit Blick auf den Personalmangel bei der Bundeswehr hatte der Wehrbeauftragte Bartels auf die Ende November 21.490 unbesetzten Dienstposten bei Offizieren und Unteroffizieren verwiesen. Zugleich sei die Zahl der Bewerber bei der Bundeswehr insgesamt auf nur noch 52.200 zurückgegangen, fast 5.000 weniger als im Jahr zuvor. Personalzuwachs werde in erster Linie durch Verlängerungen bestehender Zeitverträge erreicht.



"Das System der Mangelbewirtschaftung besteht in allen Bereichen fort", kritisierte Bartels weiter. Einsätze etwa im Rahmen der Nato-Speerspitze seien weiterhin nur möglich durch "ein massives Hin- und Herleihen von Ausrüstung", was auch persönliche zugeordnete Geräte wie Schutzwesten oder Nachtsichtgeräte einschließe. Erst bis 2031 solle die Bundeswehr wieder eine "Vollausstattung" erhalten.