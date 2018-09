Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) ist im Irak. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat sich für einen langfristigen Beitrag Deutschlands zu den militärischen Stabilisierungsbemühungen im Irak ausgesprochen. Bei einem Besuch der deutschen Soldaten forderte sie einen "langen Atem", um nach der Niederlage des IS für Sicherheit zu sorgen. Deutschland habe seit 2014 bereits 1,4 Milliarden Euro in den Irak investiert.



Das Mandat für den erweiterten Einsatz der Deutschen als Teil der Anti-IS-Koalition läuft am 31. Oktober aus.