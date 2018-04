Von der Leyen hat Hoffnungen für den syrischen Friedensprozess. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sieht Deutschland angesichts seiner Bemühungen um einen Sitz im Weltsicherheitsrat vor zusätzlichen militärischen Aufgaben. Das sagte sie der "Welt am Sonntag".



Aus ihrer Sicht wäre die Bundeswehr in der Lage gewesen, sich an dem Militärschlag gegen das Assad-Regime in Syrien zu beteiligen. Sie sieht steigende Chancen für einen Waffenstillstand in dem Bürgerkrieg: "Der Angriff hat zu einer Wiederbelebung von Friedensinitiativen geführt."