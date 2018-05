Grundschüler arbeiten mit Tablets. Symbolbild Quelle: Armin Weigel/dpa

Die Bundesregierung hält ein Tablet für jeden Schüler in Deutschland für nötig - sieht sich bei der Finanzierung auch bei ärmeren Kinder aber nicht in der Pflicht. "Sofern Schüler-Endgeräte als Lernmittel eingestuft werden, liegt die Regelungshoheit bei den Ländern", heißt es in einer Antwort des Sozialministeriums auf eine FDP-Anfrage.



Die Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär (CSU), hatte Ende März in einem Interview gesagt, jeder Schüler brauche ein Tablet.