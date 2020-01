Blumen, Kerzen und Gedenkschmuck am Unfallort.

Die meisten Todesopfer des schweren Verkehrsunfalls in Südtirol stammen nach derzeitigen Erkenntnissen aus Nordrhein-Westfalen. Das hat Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) über Twitter bekannt gegeben.



Bei dem Unfall im Südtiroler Ort Luttach waren sechs Personen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren gestorben. Ein Auto war in eine Reisegruppe gefahren. Insgesamt wurden elf Menschen verletzt, sie wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Der vermutlich betrunkene Autofahrer wurde festgenommen.