Ein Schaufelradbagger im Tagebau Profen. Archivbild

Quelle: Jan Woitas/zb/dpa

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) fordert beim Kohleausstieg, nicht zu hohe Summen für die Entschädigung von Kraftwerksbetreibern auszugeben. Das Geld werde für neue Jobs in den Revieren gebraucht. Zudem seien Investitionen in Zukunftsfelder wie Wasserstofftechnologie, E-Mobilität und Künstliche Intelligenz nötig.



Heute verhandelt die Bundesregierung mit Kraftwerksbetreibern über Entschädigungen für das vorzeitige Abschalten von Standorten. Deutschland will den Kohleausstieg bis 2038 vollziehen.