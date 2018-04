Markus Söder hat heute seine erste Regierungserklärung gehalten. Quelle: Matthias Balk/dpa

Ein halbes Jahr vor der Landtagswahl hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) finanzielle Vergünstigungen für Familien und Pflegende sowie Tausende neue Stellen angekündigt. Das milliardenteure Paket stellte er in seiner ersten Regierungserklärung im Landtag vor.



Söder kündigte auch einen härteren Kurs in der Asylpolitik an. So sollen Asylbewerber künftig möglichst Sachleistungen statt Geld bekommen. Mit den Ankündigungen will Söder bei der Landtagswahl am 14. Oktober punkten.