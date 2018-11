Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat beim geplanten Kohleausstieg eine Revisionsklausel gefordert. "Man kann nicht 2018 beschließen, was an welchem Tag in den 30er Jahren erreicht ist", sagte Laschet. Es müsse daher eine "Wenn-dann-Klausel" geben.



Entscheidend sei, wie Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit von Strom gewährleistet seien und wie schnell der Ausbau der Netze vorankomme, sagte Laschet. NRW ist durch den Kohleausstieg besonders betroffen.