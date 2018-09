Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen. Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die Bekämpfung rechtsextremer Tendenzen gefordert. "Ich bin der Überzeugung, dass Rechtsextremismus die größte Gefahr für unsere Demokratie ist", sagte er in seiner Regierungserklärung zu den Ausschreitungen in Chemnitz im sächsischen Landtag.



Zugleich wandte sich Kretschmer erneut gegen pauschale oder falsche Urteile über Chemnitz. "Es gab keinen Mob, es gab keine Hetzjagd und es gab keine Pogrome in dieser Stadt", sagte Kretschmer.