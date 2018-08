Über Themen wie die Strukturentwicklung in der Braunkohleregion und die Pflege will Kretschmer auch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprechen, die am Donnerstag nach Sachsen kommt. Am Nachmittag besichtigt die Kanzlerin zunächst den Werkzeugmaschinen-Produzenten Trumpf Sachsen in Neukirch, anschließend nimmt Merkel an einer Sitzung der sächsischen CDU-Landtagsfraktion teil.