Polens Ministerpräsident Morawiecki beim Besuch in Berlin. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die polnische Regierung sieht die Europäische Union in der Krise. "Wir müssen Vertrauen in das europäische Projekt zurückgewinnen", sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki in Berlin. Er forderte kollektive Maßnahmen gegen Steueroasen und "internationale Monopole".



Polens Verhältnis zur EU ist derzeit auch wegen einer umstrittenen Justizreform belastet. Die EU-Kommission sieht die Unabhängigkeit der Justiz bedroht. Brüssel leitete deshalb ein Sanktionsverfahren ein.