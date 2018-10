Markus Söder, Spitzenkandidat der CSU, versteht das Wahlergebnis als Auftrag, "eine stabile Regierung für Bayern zu bilden". "Wir haben zum Teil ein schmerzhaftes Ergebnis erzielt", so Söder, die Partei nehme das Ergebnis mit Demut an.



Es sei wichtig, nun auch Verantwortung zu übernehmen. Hauptaufgabe sei, dafür zu sorgen, dass Bayern "stabil, regierbar und so kräftig bleibt, wie es ist."