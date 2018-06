Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern. Archivbild Quelle: Andreas Gebert/dpa

Bayern will nach den Worten von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) künftig selbst Flugzeuge organisieren, um abgelehnte Asylbewerber abzuschieben. Bislang musste Bayern auf Flugzeuge warten, die der Bund organisierte. Stattdessen wolle der Freistaat nun selbst aktiv werden und auch kleinere Maschinen nutzen, sagte Söder dem "Münchner Merkur".



"Damit kann man die Abschiebung zielführender organisieren," so Söder. In der Folge dürfte es weniger attraktiv sein, in Bayern Asyl zu beantragen.