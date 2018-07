Söder besucht Schleierfahnder (Archiv). Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Die bayerische Landesregierung und der Bund haben sich auf die künftige Zusammenarbeit bei der Grenzüberwachung geeinigt. Das sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU), wie die "Mittelbayerische Zeitung" berichtet. Es gehe darum, "dass die bayerische Grenzpolizei selbst an der Grenze tätig sein wird". Bayern werde dafür die Befugnisse bekommen.



Einzelheiten sollen am Montag in München bekanntgeben werden. Hintergrund: Die Überwachung der deutschen Außengrenze ist Hohheitssache des Bundes.