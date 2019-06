Michael Kretschmer und Wladimir Putin in St. Petersburg.

Quelle: Alexei Nikolsky/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer steht nach einem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in der Kritik. Der CDU-Politiker hatte sich für ein Ende der Russland-Sanktionen ausgesprochen und Putin nach Sachsen eingeladen.



Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer widersprach umgehend. Das Auswärtige Amt kritisierte, so würden EU und Deutschland "außenpolitisch gespalten". Kretschmer konterte, dass es in den neuen Ländern eine eigene Meinung zu dieser Frage gebe.