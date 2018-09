NRW-Ministerpräsident Laschet stützt Merkel im Asylstreit. Quelle: Guido Kirchner/dpa

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat neue Kontrollen an den Außengrenzen seines Landes ausgeschlossen. Er äußerte sich vor dem Hintergrund des Asylstreits in der Union und bayerischer Pläne für eine neue Grenzpolizei.



NRW habe einen gemeinsamen Wirtschafts-, Lebens- und Arbeitsraum mit den Benelux-Staaten. "Jetzt wieder Kontrollen einzuführen, durch die wir zwei bis drei Stunden an der Grenze stehen würden, kommt überhaupt nicht in Frage", sagte er dem "Kölner Stadt-Anzeiger".