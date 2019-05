Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen.

Quelle: Ole Spata/dpa

Niedersachsens Ministerpräsident, Stephan Weil (SPD), sieht die große Aufgabe der Aufarbeitung der Niederlage auf die SPD zukommen, dass nun nämlich jeder in der Partei merke, "das hat konkret etwas mit mir zu tun".



Man sei aber "gut beraten, jetzt keine Personaldebatte zu führen", so Weil. Eine deutschlandweite Signalwirkung sieht er hingegen nicht. "Die Leute wissen schon, sie wählen ihre Bürgerschaft", so der SPD-Politiker.