NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Archivbild

Quelle: Federico Gambarini/dpa

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet fordert eine stärkere Rolle und bessere Finanzausstattung der Bundesländer. "Wir brauchen eine bürgernahe Politik, die passgenaue Lösungen vor Ort liefert, und keinen Zentralismus aus Berlin", sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post" vor Beginn der Ministerpräsidentenkonferenz heute in Bayern.



Vom Nachmittag an werden die Länderchefs im weltbekannten Schloss Elmau über Themen wie die Reform des Föderalismus in Deutschland sprechen.