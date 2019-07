Heiko Maas (SPD) nach einem Ministertreffen zu Seenotrettung.

Quelle: Michel Euler/AP/dpa

Im Streit um eine europäische Übergangsregelung für die Seenotrettung im Mittelmeer haben wichtige EU-Staaten weiter keine Lösung gefunden.



"Ich glaube, dass wir noch nicht am Ziel sind, aber dass wir deutlich weitergekommen sind und weiter sind, als wir bisher in dieser Frage jemals waren", sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Rande von Beratungen mehrerer EU-Innen- und Außenministerin in Paris. Für die erste Septemberwoche ist ein neuerliches Sondertreffen auf Malta geplant.