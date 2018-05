So kalt war es Ende Februar auf der Zugspitze noch nie. Quelle: Angelika Warmuth/dpa

So kalt war es Ende Februar auf der Zugspitze noch nie seit über 100 Jahren: Auf bitterkalte minus 30,5 Grad sank die Temperatur nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dort in der vergangenen Nacht, den niedrigsten jemals Ende Februar erreichten Wert seit Beginn der Messungen.



Schon in der Nacht zum Montag war die Temperatur auf der Zugspitze auf minus 27 Grad gesunken. Der absolute Kälterekord auf Deutschlands höchstem Gipfel wurde im Februar 1940 mit minus 35,6 Grad erreicht.