Dass die verrückte Zinswelt die umlagenfinanzierte Rente in der Tat nicht ins Wanken bringen kann, liegt auf der Hand. So knabbern die Minuszinsen zwar an der so genannten Nachhaltigkeitsrücklage, die dem Ausgleich von Schwankungen im Verlaufe eines Jahres dient. Allerdings beträgt diese Rücklage derzeit 34,3 Milliarden Euro, was 1,6 Monatsausgaben entspricht. Der Gesetzgeber sieht eine Höhe von 1,5 Monatsausgaben vor, die Reserven sind also höher als vorgesehen. Das negative Zinsergebnis schlägt nur mit rund 0,15 Prozent zu Buche.