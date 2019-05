Lasst uns das Problem als gemeinsames lösen, jeder tut das, was er kann. Die einen können mehr, die anderen weniger.

Schäuble: Ich würde in Europa in den nächsten Jahren immer sagen: die, die bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen, gehen ihn – und die, die nicht bereit sind, muss man dann auch verstehen. Wir hatten in Deutschland nach der Wiedervereinigung auch eine gewisse Zurückhaltung in den neuen Bundesländern, Asylbewerber, die wir auf die Bundesländer verteilt haben, aufzunehmen, weil sie gesagt haben, unsere Menschen sind das gar nicht gewöhnt, in der DDR gab es keine Migration.



Deswegen hab ich die Osteuropäer irgendwo verstanden und fand, dass das Pferd am falschen Ende aufgezäumt wurde, zu sagen, jetzt muss man erstmal gerecht verteilen. Man hätte sagen müssen: Lasst uns das Problem als gemeinsames lösen, jeder tut das, was er kann. Die einen können mehr, die anderen weniger, und wir machen eine vernünftige Regelung.