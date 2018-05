Die Rolle der im Mittelmeer operierenden Hilfsorganisationen ist 2017 in die Kritik geraten. Laut EU-Grenzschutzbehörde Frontex spielen die Seenotretter mit ihrem Engagement Schleppern in die Hände. Im vergangenen Jahr hatten auch die italienische Regierung und der damalige deutsche Bundesinnenminister Thomas de Maiziere den Organisationen vorgeworfen, mit ihrer Arbeit indirekt Schlepper zu unterstützen. Diese würden Flüchtlinge und Migranten bewusst auf marode Boote setzten - in der Erwartung, dass sie von den Schiffen der Organisationen gerettet werden.



Libyen ist das wichtigste Transitland für Migranten aus Afrika auf dem Weg nach Europa. Hilfsorganisationen schätzen, dass sich rund 700.000 Migranten in dem Bürgerkriegsland aufhalten. Sie seien dort immer wieder Menschenhändlern und Folter ausgesetzt.



Seit Monaten werden aber deutlich weniger Flüchtlinge in den internationalen Gewässern des Mittelmeers gerettet. Viele Menschen, die von Libyen aus die Flucht nach Europa wagen, werden bereits in den Hoheitsgewässern aufgehalten und zurück in das Bürgerkriegsland gebracht. In Italien kamen im Mai bislang lediglich 1.349 Gerettete an. Im Mai 2017 waren es noch fast 23.000 gewesen.



