«Scamp the Tramp» mit seiner Halterin.

Quelle: Noah Berger/FR34727 AP/dpa

Krauses Fell und abstehende Ohren: Mischling "Scamp the Tramp" ist in Kalifornien (USA) zum hässlichsten Hund der Welt gewählt worden. Er setzte sich gegen 18 andere Hunde durch und brachte seiner Halterin ein Preisgeld von 1.500 Dollar ein.



Die meisten der vorgeführten Tiere waren - wie "Scamp the Tramp" - ehemalige Straßenhunde. Die Organisatoren wollen mit dem Wettbewerb dafür werben, ausgesetzte Tiere aufzunehmen. Man wolle daran erinnern, "dass alle Hunde liebenswert sind".