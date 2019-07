Quasi mit der Muttermilch, spätestens im Kindergarten haben sie bereits gelernt, dass alle wesentlichen Informationen in ihrer Hosentasche liegen. Das Smartphone verbindet sie quasi mit jeder Information im WorldWideWeb. Die Auskunft ist nur einen Wisch entfernt - und sie ist 24 Stunden an 7 Tagen der Woche erreichbar. "Diese jungen Leute haben gelernt, sich sehr schnell an neue Dinge anpassen zu müssen. Die Generation Z ist sehr schnell in allem, aber manchmal nicht so durchhaltefähig", hat Karin Reuschenbach-Coutinho erlebt. Sie ist die Leiterin der Abteilung Karriere- Services der Frankfurt School of Finance & Management und berät Studierende bei der Suche nach Praktika, im Jobeinstieg und bei der Karriereplanung.