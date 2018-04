Sonderzug für Fußballfans in Mönchengladbach Quelle: Hans-Peter Reichartz/dpa

Die Polizei sucht weiter nach einem 30 Jahre alten Mann aus Mönchengladbach, der eine junge Frau in einem Fußball-Sonderzug sexuell missbraucht haben soll. Der Verdächtige sei noch nicht festgenommen worden, hieß es.



Nähere Details zum Ermittlungsstand und der Fahndung gaben die Beamten zunächst nicht bekannt. In dem Zug befanden sich Fans auf der Rückreise vom Spiel Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach. Die 19 Jahre alte Frau war in Hessen in eine Klinik gebracht worden.