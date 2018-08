Philip Wilson kann seine Haftstrafe im Ausarrest absitzen. Quelle: Darren Pateman/AAP/dpa

Der ehemalige australische Erzbischof Philip Wilson kommt nach seiner Verurteilung in einem Missbrauchsskandal ums Gefängnis herum. Ein Gericht in Newcastle entschied, dass der 67-Jährige seine zwölfmonatige Haftstrafe in Hausarrest absitzen darf.



Wilson war bis zu seinem Rücktritt im Juli Erzbischof der australischen Metropole Adelaide. Der Geistliche war im Mai schuldig gesprochen worden, den mehrmaligen Missbrauch zweier Messdiener durch einen Priester in den 1970ern vertuscht zu haben.