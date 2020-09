Das Ortsschild von Bergisch Gladbach. Symbolbild

Quelle: Federico Gambarini/dpa

Im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach ist in den nächsten Wochen mit weiteren Anklagen zu rechnen. Das kündigte der Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft, Ulrich Bremer, an. Jeder Fall werde einzeln am jeweiligen Ort verhandelt, sagte er.



Die Ermittlungen in dem Komplex, der in Bergisch Gladbach seinen Anfang genommen hatte, erstrecken sich mittlerweile auf sämtliche Bundesländer. Allein in Nordrhein-Westfalen wird nach Angaben der Polizei gegen 27 Beschuldigte ermittelt.