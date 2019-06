Opferverbände kritisieren an den neuen Regeln des Papstes, dass sie keine Meldepflicht an staatliche Stellen einschließen. Die Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz sehen vor, dass beim Verdacht einer Straftat Informationen an Polizei und Staatsanwaltschaft und gegebenenfalls auch ans Jugendamt oder an die Schulaufsicht weiterzugeben sind. Allerdings schränkt Bischof Ackermann ein: "Es gibt Fälle, in denen es ausdrücklicher Wille des mutmaßlichen Opfers ist, dass die Informationen nicht weitergegeben werden. In diesem Fall kann ausnahmsweise die Pflicht zur Weiterleitung der Informationen entfallen."