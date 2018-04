Das Urteil gegen den Mann wurde 2017 rechtskräftig. Symbolbild Quelle: Uli Deck/dpa

Im Fall des tatverdächtigen Fußballfans, der in einem Fanzug eine junge Frau missbraucht haben soll, hat die zuständige Justizbehörde Fehler eingeräumt. Zuvor war bekanntgeworden, dass der Mann bereits wegen einer Vergewaltigung rechtskräftig verurteilt war, aber noch nicht in Haft saß.



"Nach vorläufiger Bewertung dieser Abläufe wurden bei der Bearbeitung der Akte durch das Amtsgericht falsche Prioritäten gesetzt", erklärte das Landgericht Mönchengladbach in einer Stellungnahme.