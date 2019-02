Gipfeltreffen zum Thema Missbrauch im Vatikan.

Quelle: Giuseppe Lami/ANSA POOL/AP/dpa

Erstmals ist beim Anti-Missbrauchsgipfel im Vatikan über konkrete rechtliche Vorschläge diskutiert worden. Der Vatikan will in naher Zukunft über die Zahl aller Geistlichen informieren, die wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen kirchenrechtlich bestraft wurden. Das kündigte der Chefermittler des Papstes für Sexualstraftaten, Erzbischof Charles Scicluna, an.



Die Römische Glaubenskongregation arbeite an der Erfassung und Herausgabe der statistischen Daten, erklärte Scicluna.