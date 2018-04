Im Datenskandal bei Facebook sind noch mehr Nutzer betroffen. Quelle: Oliver Berg/dpa

Der Datenskandal bei Facebook hat deutlich größere Ausmaße als zunächst angenommen. Die Daten von bis zu 87 Millionen Nutzern könnten unzulässigerweise mit der Firma Cambridge Analytica geteilt worden sein, wie das Online-Netzwerk mitteilte.



Zuvor war stets von etwa 50 Millionen die Rede gewesen. Der Daten-Missbrauch soll den aktualisierten Angaben zufolge vor allem Nutzer in den USA betreffen. Am Mittwoch kommender Woche will sich Facebook-Chef Zuckerberg im US-Kongress äußern.