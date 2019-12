Donald Trump, Präsident der USA

Quelle: Patrick Semansky/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat zwei Millionen Dollar Entschädigung an Wohltätigkeitsorganisationen gezahlt, um einen Rechtsstreit um den Missbrauch seiner früheren Stiftung beizulegen. Die Summe gehe zu gleichen Teilen an acht verschiedene Organisationen, erklärte die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft.



Die Trump-Stiftung wurde verklagt, weil Stiftungsgelder dazu genutzt worden seien, Rechtsstreitigkeiten beizulegen, persönliche Ausgaben zu bestreiten und Trumps Wahlkampf zu unterstützen.