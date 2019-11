Donald Trump, Präsident der USA. Archivbild

Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump muss wegen illegaler Geschäfte seiner Stiftung zwei Millionen Dollar zahlen. Das ordnete ein Gericht in New York an. Der Rechtsstreit rund um die Trump-Stiftung hatte 2018 begonnen.



Die Staatsanwaltschaft hatte Trump und seinen drei ältesten Kindern - Eric, Ivanka und Donald Trump Jr. - unerlaubte Eigengeschäfte mit Blick auf die Stiftung vorgeworfen. Zudem hätten sie Trumps Präsidentschaftswahlkampf auf illegale Weise unterstützt. Ende 2018 wurde die Stiftung aufgelöst.